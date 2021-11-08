Son Dakika: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezası belli oldu

Son dakika haberine göre eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın davasında karar çıktı. FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski istihbaratçı Enver Altaylı davasında karar çıktı. Mahkeme, Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği' suçundan ise 10 yıl olmak üzere 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
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