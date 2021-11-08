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  4. Son Dakika: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezası belli oldu

Son Dakika: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezası belli oldu

08.11.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın davasında karar çıktı. FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezası belli oldu

Eski istihbaratçı Enver Altaylı davasında karar çıktı. Mahkeme, Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği' suçundan ise 10 yıl olmak üzere 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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