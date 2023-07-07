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Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den itiraf niteliğinde açıklamalar! "Terörizmi ciddiye almadık"

07.07.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski Bakan Linde, Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını ve diğer ülkelerin bu durumu ciddiye almadığını ifade etti. İşte Linde'nin o açıklamaları...

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den itiraf niteliğinde açıklamalar! "Terörizmi ciddiye almadık"

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç devlet televizyonu SVT'de, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecini ele alan "Processen" adlı belgeselinde itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Eski Bakan Linde, "Türkiye'nin terörizmden çok ama çok etkilendiğini ve diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Linde, Türkiye'nin terör konusundaki söylemlerinde de "haklı" olduğunu belirtti.

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"PKK İSVEÇ'TEN FİNANSE EDİLİYOR"

"PKK'nın İsveç'ten finanse edildiği konusunda da haklılar" diyen Linde, "Aynı örgüt (NATO) içinde olacaksak terörle mücadeleyi ciddiye aldığımızı göstermemizin talep edilmesi meşrudur." şeklinde konuştu.

Linde, 10 Eylül 2019-17 Ekim 2022 tarihleri arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı. İsveç, Linde'nin bakanlık döneminde, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. (İHA)

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