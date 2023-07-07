Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den itiraf niteliğinde açıklamalar! "Terörizmi ciddiye almadık"

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç devlet televizyonu SVT'de, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecini ele alan "Processen" adlı belgeselinde itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Eski Bakan Linde, "Türkiye'nin terörizmden çok ama çok etkilendiğini ve diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Linde, Türkiye'nin terör konusundaki söylemlerinde de "haklı" olduğunu belirtti.

"PKK İSVEÇ'TEN FİNANSE EDİLİYOR"

"PKK'nın İsveç'ten finanse edildiği konusunda da haklılar" diyen Linde, "Aynı örgüt (NATO) içinde olacaksak terörle mücadeleyi ciddiye aldığımızı göstermemizin talep edilmesi meşrudur." şeklinde konuştu.

Linde, 10 Eylül 2019-17 Ekim 2022 tarihleri arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı. İsveç, Linde'nin bakanlık döneminde, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. (İHA)

