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  4. Eski İYİ Partili milletvekili kardeşi Ahmet Çelik'i bıçaklamıştı! Kemal Çelik tutuklandı

Eski İYİ Partili milletvekili kardeşi Ahmet Çelik'i bıçaklamıştı! Kemal Çelik tutuklandı

13.03.2024 16:30
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Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'i kardeşi Kemal Çelik bıçakla yaralamıştı. Kemal Çelik kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Eski İYİ Partili milletvekili kardeşi Ahmet Çelik'i bıçaklamıştı! Kemal Çelik tutuklandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İYİ Parti 27. dönem milletvekili Ahmet Çelik, kendisine ait Bahçelievler’deki ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.

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Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden bıçakladı. Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik’in bıçakladığını söylemişti.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrasında gözaltına alınan Kemal Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

ISTANBUL---BAHCELIEVLERDE-ESKI-IYI-PART_25559Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ahmet Çelik İYİ Parti
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