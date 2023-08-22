Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

MHP MYK üyesi Sezer Yozgat, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte MHP MYK üyesi Yozgat'ın o paylaşımı:

"İlçe Yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüye öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun."





