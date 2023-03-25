Eski Milletvekili Mazhar Bağlı ile jandarmalar arasında tartışma çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu…

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, kısa sürede gündem yarattı. Görüntülerde eski milletvekili Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın, bir yol uygulaması sırasında görevli jandarmalarla arasında geçenler yer aldı. Jandarmaların aracını durdurup kendisini yere yatırdıklarını öne süren AK Parti eski Milletvekili Mazhar Bağlı'nın jandarmalarla tartışma yaşadığı görüldü. Mazhar Bağlı "Jandarmalar yalan söylüyor, kaçtığım falan yoktu" ifadelerini kullandı.

"SEN PEYGAMBER ÇOCUĞU MUSUN?"

Sosyal medyadaki görüntülerde üstü toz içinde olan Mazhar Bağlı'nın bağırdığı jandarma komutanının "Elini indir, sen jandarmaya elini kaldıramazsın" sözlerine Mazhar Bağlı, "Allah Allah, sen peygamber çocuğu musun?" diye sordu. "Kaldıramazsın" cevabı alan Mazhar Bağlı, "Kaldırırım hem de nasıl kaldırırım" dedi.

"JANDARMAYA BÖYLE Mİ DAVRANILIR"

Başka bir askerin araya girip "Eski milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, Jandarmaya böyle mi davranılır" demesi üzerine Mazhar Bağlı ve yanındaki kişilerin jandarmalarla tartışması devam etti. Kendisini görüntüleyenlere "Sana göstereceğim" diyen Mazhar Bağlı şu şekilde konuştu:

"BUNU ÖDETECEĞİM..."

"Ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun namına değil başkasına burada gelip eşkıyalık, teröristlik yapıyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin eski milletvekiliyim. Kendi arabamla giderken hiçbir gerekçe yokken beni durdurup yere yatırdılar. Yalan söylüyorlar hiç kaçtığım yok. Şu kıyafetime bakın. Ben bunu jandarmaya ödeteceğim."