HABER

Eski milletvekili Şahin için TBMM'de cenaze töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 14:19 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Şahin için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden eski Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile bazı eski milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Şahin'in naaşı, Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Develi'de 1940'ta dünyaya gelen Şahin, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi.

Ziraat yüksek mühendisi olan Şahin, Gazi Keçe Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

18. Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclise giren Şahin, evli ve bir çocuk babasıydı.

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl 318 kadın cinayeti mağduru var, bunların sadece 19’una ait tedbir kararı vardı"İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl 318 kadın cinayeti mağduru var, bunların sadece 19’una ait tedbir kararı vardı"
AB’den Türkiye’deki sığınmacılara yönelik açıklamaAB’den Türkiye’deki sığınmacılara yönelik açıklama
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni Karşıyaka Mezarlığı Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin Kocatepe Camisi TBMM Şeref Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan AB'ye çağrı!

Türkiye'den AB'ye flaş çağrı!

Son dakika! Bakan Soylu'dan terörle mücadele açıklaması: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Soylu'dan flaş açıklama: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Pompeo'yla görüşen Lavrov o iddialara tepki gösterdi! 'Biz hazırdık ama Trump reddetti'

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Meclis'te 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi: Bu bir rezalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.