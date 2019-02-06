Eski milletvekilinden Milli Eğitim Bakanı’na mektup

CHP 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili Kemal Demirel, taşımalı sistemle öğrenci taşınmasıyla ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yılmaz’a mektup yazdı.

Okula yeni başlayan ve taşımalı sistemle okula giden öğrencilerin sıkıntılarını dile getirmek için 20 bin kilometre yol kat edip sıkıntıları yerinde tespit eden bu konuda 2011 yılında meclise araştırma önergesi veren ve konuyla ilgili TBMM’de konuşma yapan Kemal Demirel, sıkıntıların devam ettiğini belirterek Bakan Yılmaz’a mektup yazdı.

Kemal Demirel’in Bakan Ziya Selçuk Yılmaz’a yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor. “ Taşımalı Eğitime başlama tarihi olan 1989-1990 yılından itibaren bugüne kadar yıl yıl ve il il kaç okul kapamıştır. Taşımalı Eğitime geçtikten sonra tüm sınıfları taşındığı için kapalı köy okulu sayısı ne kadardır? Taşımalı Eğitimden dolayı 2018-2019 dönemine ait il il taşınan öğrenci sayısı ne kadardır? Taşımalı Eğitime geçildikten sonra yıllara göre her ilin taşımalıya giden eğitim harcamalarının Bakanlığa maliyeti ne kadardır? Kapatılan köy okulu binaları ve öğretmen lojmanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? Taşımalı Eğitim uygulamaları sırasında kaç öğrenci trafik kazaları sonucu hayatını kaybetmiş, kaç öğrenci yaralanmıştır? Taşımalı Eğitimden dolayı taşınan öğrencilerimiz ve ailelerinin yaşadıkları psikolojik ve sosyal sorunların tespiti ve çözümüyle ilgili şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapılmıştır? Taşımalı Eğitim sisteminin tekrar gözden geçirilmesi ve 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılından itibaren başlamak üzere 1,2,3 ve 4 üncü sınıfa giden öğrencilerin kendi köylerinde okumaları ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Yoksa bununla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

Demirel mektubun finalinde; "Sayın Bakanım, bu mektubu 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili olarak soruyor ve sizden cevaplamanızı bekliyorum” dedi.



