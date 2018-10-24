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Eski müfettişe FETÖ'den hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:33 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Kadir Çanakçı, 6 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müfettişi Kadir Çanakçı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, sanık Çanakçı ve avukatı katıldı.

Gelen evrakların okunmasının ardından söz verilen Çanakçı, FETÖ üyesi olmadığını, hakkında isnat edilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Çanakçı, hakkında verilecek hükmün beraatla sonuçlanmasını talep etti.

Sanık Çanakçı'nın avukatı da müvekkili hakkındaki beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini savunarak beraat istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından esasa ilişkin hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldığını bildirdi.

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