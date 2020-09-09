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Eski nişanlı dehşeti! Genç kıza yapmadığı kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Denizli'de üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay (25), ayrılmak istediği eski nişanlısı Erdem D. (38) tarafından evinden çarşafa sarılıp, otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Kocaeli'de 9 gün elleri ve ayaklarını bağlanıp, iddiaya göre, işkence gören ve zorla tutulan Küçükay, fırsatını bulup kaçtı. Daha sonra Denizli'ye gelen Küçükay, peşini bırakmayan Erdem D.’nin silahlı saldırısına uğradı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski nişanlı dehşeti! Genç kıza yapmadığı kalmadı

Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi Şeyda Küçükay, 3 yıl önce sosyal medyadan Kocaeli'de yaşayan Erdem D. ile tanıştı. Aralarında duygusal bir bağ oluşan Erdem D ile Şeyda Küçükay, bir süre sonra nişanlandı. Şeyda Küçükay, Erdem D. hakkında dolandırıcılık, taciz ve tecavüz suçlamaları olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Erdem D.'yi terk eden Küçükay, önce Artvin'deki ailesinin yanına gitti, ardından da Denizli'ye döndü.

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AYAKKABILARINI BIÇAKLA KESİP, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Şeyda Küçükay'ın peşini bırakmayan Erdem D., Denizli'ye gelip oturduğu evi buldu. Küçükay'ın yaşadığı dairenin yanındaki daireyi kiralayan Erdem D., eski nişanlısını 3 ay takip etti. Bu sırada Küçükay'ın kapı önündeki terliklerini ve ayakkabılarını bıçakla kesip o anları da cep telefonuyla görüntüleyen Erdem D. eski nişanlısını ölümle tehdit etti. Erdem D.'nin yanındaki dairede yaşadığından haberi olmayan Küçükay, gelen görüntülü mesajı görünce polise giderek şikayetçi oldu.

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DÖVÜP, BURNUNU KIRDI

Bu olayın ardından Erdem D., bir firmaya ait yemek kuryesine iddiaya göre yaklaşık bin TL verip, Şeyda Küçükay'ın yaşadığı eve gönderdi. Apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda; kendisine yemek gönderildiğini sanan Küçükay, kuryeye kapıyı açtı. Bu sırada kuryenin ardından gelen Erdem D., Küçükay'ı dövüp burnunu kırarak kaçtı. Şeyda Küçükay'ın şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan Erdem D. tutuklandı.

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BİRLİKTE KALDIĞI ERKEK ARKADAŞIYLA GENÇ KIZI KAÇIRDI

Erdem D., pandemi süreci nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Sürekli ölüm korkusuyla yaşayan Şeyda Küçükay, Yunus T. isimli bir erkek arkadaşıyla birlikte kalmaya başladı. İddiaya göre Erdem D., Küçükay'ın erkek arkadaşı Yunus T. ile 65 bin TL karşılığında anlaşıp, kaçırma planı yaptı. Erdem D. sabaha karşı eve geldi. Erdem D. ile Yunus T., Küçükay'ı uyurken çarşafa sarıp kaçırdı. Otomobilde gözünü açan Küçükay, bağırmaya başlayınca bayıltılıp bagaja kondu.

EVİNDE 9 GÜN İŞKENCE YAPTI

İddiaya göre Yunus T., yolda polis kontrol noktası olup olmadığını kontrol etmek için başka bir otomobille önden gitti. Erdem D., bagajda kaçırdığı Küçükay'ı Kocaeli'deki evine götürdü. Burada 9 gün boyunca elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence gören Küçükay, fırsatını bulup kaçarak polise sığındı. Polis Erdem D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

RESTORAN ÇIKIŞI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Polisin her yerde aradığı Erdem D., Şeyda Küçükay'ı takip etmeye devam etti. 8 Ağustos'ta Küçükay, iki erkek arkadaşıyla Pamukkale ilçesinde bir restorana gitti. Bunu sosyal medya hesabında da paylaştı. Paylaşımı gören Erdem D. restorana gidip, önünde bekledi. Küçükay ve iki erkek arkadaşı restoran çıkıp, otomobile bindikleri sırada kar maskesi takan Erdem D. tabancayla art arda ateş edip, kaçtı. Büyük panik yaşayan ve şans eseri yara almayan Küçükay ve iki arkadaşı restorana kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

JASAT PEŞİNE DÜŞTÜ KOCAELİ'DE YAKALADI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Erdem D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekibi, 1 ay süre ile 78 kameradan 326 saat kayıt izledi. JASAT ekibi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı operasyonda Erdem D. ile birlikte ona yardım ettiği ileri sürülen Recep S. ve Derya K.'yı sahte kimliklerle yakaladı. Evde yapılan aramada Erdem D.'nin eski nişanlısı Şeyda Küçükay'ı takip edip, kaldığı yerler, görüştüğü kişileri not aldığı ajanda ile birlikte sahte plakalar, ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve balta ele geçirildi. Denizli'ye getirilen Erdem D. ile birlikte Recep S. ve Derya K. sorgularının ardından jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM

Sürekli ölüm korkusuyla yaşadığını söyleyen Şeyda Küçükay, "Biz sosyal medyadan tanıştık ve bir süre sonra nişan yaptık. Ancak ben nişanlımın dolandırıcılık başta olmak üzere taciz ve tecavüz suçlarını öğrendim ve ayrılmak istedim. Benim peşimi bir türlü bırakmadı. Denizli'de kaldığım dairenin yanındaki daireyi kiralamış, yemek kuryesine bile para verip, bana göndermiş, ben kapıyı açınca bana saldırdı ve burnumu kırdı. Bir süre tutuklu kaldı, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar peşime düştü. Güvende olmak için yanıma tanıdığım erkek arkadaşımı aldım. Onu da 65 bin liraya kiralamış, birlikte plan yapıp, beni kaçırdılar. Çarşafa sarıp, önce otomobilin içine ben bağırınca da bagaja koydular. Gözümü açtığımda bagajdaydım, Kocaeli'ye kaçırdılar beni. 9 gün boyunca işkence gördüm, bacaklarıma bıçakla kesikler attı. Kaçmamı engellemek için ellerimi ayaklarımı bağladı. Fırsatını bulup evden kaçtım ve polise sığındım. Denizli'ye tekrar geldiğimde bu kez de silahlı saldırıya uğradık. Otomobile binerken tabancayla üzerimize ateş etti. Artık ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum. Adalet yerini bulsun, öldürülmekten korkuyorum, adalet istiyorum. Yaptıklarıyla bende yaşayacak bir hayat bırakmadı" diye konuştu.

DHA

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