Eski nişanlı dehşeti! Genç kıza yapmadığı kalmadı

Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi Şeyda Küçükay, 3 yıl önce sosyal medyadan Kocaeli'de yaşayan Erdem D. ile tanıştı. Aralarında duygusal bir bağ oluşan Erdem D ile Şeyda Küçükay, bir süre sonra nişanlandı. Şeyda Küçükay, Erdem D. hakkında dolandırıcılık, taciz ve tecavüz suçlamaları olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Erdem D.'yi terk eden Küçükay, önce Artvin'deki ailesinin yanına gitti, ardından da Denizli'ye döndü. AYAKKABILARINI BIÇAKLA KESİP, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ Şeyda Küçükay'ın peşini bırakmayan Erdem D., Denizli'ye gelip oturduğu evi buldu. Küçükay'ın yaşadığı dairenin yanındaki daireyi kiralayan Erdem D., eski nişanlısını 3 ay takip etti. Bu sırada Küçükay'ın kapı önündeki terliklerini ve ayakkabılarını bıçakla kesip o anları da cep telefonuyla görüntüleyen Erdem D. eski nişanlısını ölümle tehdit etti. Erdem D.'nin yanındaki dairede yaşadığından haberi olmayan Küçükay, gelen görüntülü mesajı görünce polise giderek şikayetçi oldu. DÖVÜP, BURNUNU KIRDI Bu olayın ardından Erdem D., bir firmaya ait yemek kuryesine iddiaya göre yaklaşık bin TL verip, Şeyda Küçükay'ın yaşadığı eve gönderdi. Apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda; kendisine yemek gönderildiğini sanan Küçükay, kuryeye kapıyı açtı. Bu sırada kuryenin ardından gelen Erdem D., Küçükay'ı dövüp burnunu kırarak kaçtı. Şeyda Küçükay'ın şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan Erdem D. tutuklandı.

BİRLİKTE KALDIĞI ERKEK ARKADAŞIYLA GENÇ KIZI KAÇIRDI Erdem D., pandemi süreci nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Sürekli ölüm korkusuyla yaşayan Şeyda Küçükay, Yunus T. isimli bir erkek arkadaşıyla birlikte kalmaya başladı. İddiaya göre Erdem D., Küçükay'ın erkek arkadaşı Yunus T. ile 65 bin TL karşılığında anlaşıp, kaçırma planı yaptı. Erdem D. sabaha karşı eve geldi. Erdem D. ile Yunus T., Küçükay'ı uyurken çarşafa sarıp kaçırdı. Otomobilde gözünü açan Küçükay, bağırmaya başlayınca bayıltılıp bagaja kondu. EVİNDE 9 GÜN İŞKENCE YAPTI İddiaya göre Yunus T., yolda polis kontrol noktası olup olmadığını kontrol etmek için başka bir otomobille önden gitti. Erdem D., bagajda kaçırdığı Küçükay'ı Kocaeli'deki evine götürdü. Burada 9 gün boyunca elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence gören Küçükay, fırsatını bulup kaçarak polise sığındı. Polis Erdem D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. RESTORAN ÇIKIŞI SİLAHLA ATEŞ AÇTI Polisin her yerde aradığı Erdem D., Şeyda Küçükay'ı takip etmeye devam etti. 8 Ağustos'ta Küçükay, iki erkek arkadaşıyla Pamukkale ilçesinde bir restorana gitti. Bunu sosyal medya hesabında da paylaştı. Paylaşımı gören Erdem D. restorana gidip, önünde bekledi. Küçükay ve iki erkek arkadaşı restoran çıkıp, otomobile bindikleri sırada kar maskesi takan Erdem D. tabancayla art arda ateş edip, kaçtı. Büyük panik yaşayan ve şans eseri yara almayan Küçükay ve iki arkadaşı restorana kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.