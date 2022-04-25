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Eski Rusya Dışişleri Bakanı açıkladı! ''Putin tetiği işte o zaman çekecek''

25.04.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus dış politika uzmanları, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgali sırasında nükleer silah kullanma olasılığını ve buna neyin neden olabileceğini değerlendirdi. Eski Rus dışişleri bakanı Andrey Kozyrev, bunun ancak Rusya'nın varoluşuna dair bir tehdit olursa yaşanabileceğini ancak şimdilik böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Eski Rusya Dışişleri Bakanı açıkladı! ''Putin tetiği işte o zaman çekecek''

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, savaştan yaklaşık iki ay sonra birçok asker ve sivil kaybı ile devam ediyor. Sık sık gündeme gelen bir konu olsa da, Rus devlet başkanı Putin henüz nükleer bir saldırı girişiminde bulunmadı. Eski bir Rus dışişleri bakanı, Vladimir Putin’in nükleer savaşın tetiğini ancak Rusya'sının varoluşsal bir tehdit altında olduğunu düşünürse çekeceğini iddia etti. Eski Rus dışişleri bakanı Andrey Kozyrev, bunun kullanılmayacağı anlamına gelmediğini de ekledi.

MYNET - DIŞ HABER

'' NATO BİRLİKLERİ GELİRSE...''

Putin: “Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz”

Kozyrev, "Kullanılabilirler ancak çok, çok özel durumlarda. Eğer Rusya ya da bu ülkelerden biri gerçekten varoluşsal olarak tehdit altındaysa, NATO birlikleri Moskova'ya gelirse, muhtemelen nükleer silahlara başvuracaklardır." dedi.

''ŞİMDİLİK TEHDİT YOK''

Mevcut koşullar altında Rusya'ya yönelik varoluşsal bir tehdit olmadığını söyleyen Kozyrev, şimdilik, Putin'in nükleer silahlarının bir tehlike olduğuna inanılmadığını da ekledi.

ZELENKSİY UYARDI

Zelenskiy: Borodyanka'da durum çok daha korkunç

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Pazar günü yaptığı açıklamada, Putin ve nükleer silah tehditleri hakkında "tüm ülkelerin endişelenmesi gerektiğini" söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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