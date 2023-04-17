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Eski sevgili dehşeti! Yolda karşılaştılar, sonrası korkunç

17.04.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Finike ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Mehmet Ateş, hayatını kaybetti. Saldırgan Mustafa E. ise olay yeri yakınlarında 1 saat içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. İşte detaylar...

Eski sevgili dehşeti! Yolda karşılaştılar, sonrası korkunç

Finike'de bir süre önce dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa E.'den ayrılan Emine I. daha sonra Mehmet Ateş ile yaşamaya başladı. Dün gece eve dönen Mehmet Ateş, Eski Mahalle Sanayi Sitesi arkasında Mustafa E. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mustafa E., Mehmet Ateş'i bıçaklayıp, kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Ateş kurtulamadı.

Mehmet Ateş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Saldırgan Mustafa E. ise olay yeri yakınlarında 1 saat içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Ateş'in cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere alındı.

(DHA)

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