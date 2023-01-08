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'Eski sevgilimle neden konuştun' kavgası! İki grup birbirine girdi... İki kişi yaralandı

08.01.2023 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. Karşı karşıya gelen grup, eski sevgili meselesi nedeniyle tekme tokat birbirine girdi. Polis ekipleri anında müdahale ederek tarafları ayırdı. 200 metre ileride tekrar karşı karşıya gelen grupların bıçaklı kavgasında iki kişi yaralandı.

'Eski sevgilimle neden konuştun' kavgası! İki grup birbirine girdi... İki kişi yaralandı

Olay 22.30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda arkadaşı ile yürüyen E.Ç. ve E.Ö. yine meydan üzerinde duran bir Y.A. isimli şahıs ile yanındaki arkadaşları ile karşılaştı. E.Ç., eski kız arkadaşı ile konuştu gerekçesiyle Y.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar tekme yumruk ile birbirine girdi. Bu esnada devriye atan yunus ekiplerinin gelmesiyle karşı taraf olay yerinden kaçtı.

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YARALILAR POLİS MERKEZİNE SIĞINDI

Üst araması yapılan E.Ç. ve E.Ö. şikayetçi olmamaları üzerine meydandan ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra meydanın 200 metre ilerisinde bulunan Şehit Fahrettin Mutaf parkında tekrar karşı karşıya gelen grup kavga etmeye başladı. Kavga esnasında E.Ç. ve E.Ö. bıçakla yaralandı. Yaralanan 2 genç Saraybahçe Polis Merkezi'ne sığındı. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. (İHA)

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kavga sevgili

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