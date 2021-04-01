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  4. Eski sevgilisi tarafından darp edilen genç kızın 'Ölmek istemiyorum' paylaşımı

Eski sevgilisi tarafından darp edilen genç kızın 'Ölmek istemiyorum' paylaşımı

01.04.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 gün önce eski sevgilisi tarafından darp edildiğini iddia eden 24 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan paylaşım yaparak, “Ölmek istemiyorum” dedi.

Eski sevgilisi tarafından darp edilen genç kızın 'Ölmek istemiyorum' paylaşımı

İddiaya göre, Avsallar Mahallesi’nde 2 gün önce meydana gelen olayda B.Y., otomobilinde eski sevgilisi Beyza Y.’yi (24) darp etti. Aracın içerisinde bayılana kadar darp edildiğini ve öldüğü sanılarak evinin önüne bırakıldığını öne süren Beyza Y., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen B.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer yandan Beyza Y., darp sonrası çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç kız sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Ölmek istemiyorum, bana yardım edin” dedi. (İHA)

EMİNE BULUT OLAYI

18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından takip edilerek bir kafeye sokulan Emine Bulut, on yaşındaki kızının gözleri önünde yine eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bıçaklanma ardından Bulut'un "Ölmek istemiyorum!", kızının "Anne! Ne olur, ölme!" şeklindeki feryatları duyulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadına şiddet
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