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  4. Eski sevgilisini av tüfeğiyle katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: 'Gitsin diye ateş ettim...'

Eski sevgilisini av tüfeğiyle katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: 'Gitsin diye ateş ettim...'

29.01.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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Ankara'da M.A., yanında 2 kişi ile evine gelen eski sevgilisi Ayşegül Çınar'ı (44) av tüfeği ile vurarak öldürdü. M.A.’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. M.A. ifadesinde, “O akşam Ayşegül kapıma geldi. Ayşegül'ün yanında 2 kişi daha vardı, gelenleri tanımıyorum. Ayşegül, kapıya vurunca ben de 'gitsin' diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim” dedi. İşte detaylar...

Eski sevgilisini av tüfeğiyle katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: 'Gitsin diye ateş ettim...'

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 26 Ocak’ta, M.A., yanında 2 kişi ile evine gelen eski kız arkadaşı Ayşegül Çınar'a av tüfeği ile ateş etti. Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Çınar, Konya'da toprağa verilirken, olayın ardından kaçan M.A., Sincan'da saklandığı gecekonduda polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.A., nöbetçi hakimlikçe 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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'GİTSİN DİYE ATEŞ ETTİM'

M.A.'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. M.A., Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi olduğunu söyleyerek, "O akşam Ayşegül kapıma geldi. Ayşegül'ün yanında 2 kişi daha vardı, gelenleri tanımıyorum. Ayşegül, kapıya vurunca ben de 'gitsin' diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim. Kurşunlardan biri Ayşegül'e denk gelmiş. Benim öldürmek gibi bir amacım yoktu. Korkutmak ve 'kapımdan gitsin' diye ateş ettim. Pişmanım" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Ankara
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