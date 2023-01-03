Eski sevgisinden gelen mesajları görünce... Ekmek bıçağını ağabeyinin kalbine sapladı

Aydın'daki korkunç olay yeni yıl akşamı Didim Fevzipaşa Mahallesi 4177 sokakta meydana geldi. Ankara'da ikamet eden anne F.U., oğlu O.U. ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U.nun ilçedeki evine ziyarete geldi.

ESKİ SEVGİLİDEN GELEN MESAJLARI GÖRDÜ

Gece geç saatlerde ağabeyi O.U., kız kardeşi G.U.'nun cep telefonuna bakarken eski sevgilisinden gelen mesajları gördü ve iki kardeş arasında sözlü tartışma çıktı. İki kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

Ağabeyinin kendisine hakaret etmesi üzerine sinirlerine hakim olmayan genç kız ,mutfaktan ekmek bıçağını alarak üzerine gelen ağabeyinin kalbine sapladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası O.U.'nun annesi ve eşi olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede talihsiz gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kız kardeşi tarafından öldürülen O.U. otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ağabeyini öldüren G.U. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM. MAKSADIM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Yeni Asır'daki habere göre; ağabey katili olan G.U. polisteki ifadesinde, "Abim cep telefonumu karıştırdığı için çok sinirlendim. Ardından eski sevgilimle yazışmalarımızı gördü. Benim onunla görüşmemi istemiyordu. Onun için kavga etmeye başladık. Üzerime bağırarak gelince kendimi korumak amaçlı mutfaktan bıçak aldım. Sinirlerime hakim olamadım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



