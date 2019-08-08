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Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a Sırbistan vatandaşlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:03 | Son Güncelleme

Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a Sırbistan vatandaşlığı

BELGRAD (AA) - Tayland'da yargılandığı davada hüküm giyen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'ya Sırbistan vatandaşlığı verildiği bildirildi.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG'daki haberde, 2014'teki darbeyle hükümeti devrilen Yingluck'un vatandaşlık talebinin kabul edildiği, Sırbistan hükümetince "Ülkenin çıkarına uygundur" kararıyla vatandaşlık hakkı tanındığı belirtildi.

Yingluck'un Sırbistan pasaportuyla 100'den fazla ülkeye vizesiz geçiş hakkı kazandığı bilgisine de yer verildi.

22 Mayıs 2014'teki askeri darbeyle görevinden alınarak 5 yıl siyasetten men edilen eski Başbakan Yingluck'un, 2017'de Tayland'dan kaçtığı öne sürülmüştü.

Yingluck, iktidarda olduğu 2011'de pirinç üreticileri için başlatılan destek programını denetlemeyi ihmal etmekten suçlu bulunarak gıyabında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Önce üreticilerden büyük övgü alan program, zaman içinde milyarlarca avroluk zarara neden olmuştu. Programdaki yolsuzluğun farkında olmasına karşın önlemek için hiçbir şey yapmamakla suçlanan Yingluck ise iddiaları reddetmişti.

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Devrik başbakan Yingluck sırbistan TAYLAND vatandaşlık

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