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Eski TBMM Başkanı Toptan, kitaplarını öğrencilere bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, şahsi kütüphanesindeki 8 bin 500 kitabı memleketi Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi ile okuduğu Mehmet Çelikel Lisesi'ne bağışladı - Toptan: - "Bu 8 bin 500 kitaptan herhangi bir nedenle 80'inin bile okunması beni mutlu edecektir"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Eski TBMM Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, şahsi kütüphanesinde biriktirdiği 8 bin 500 kitabı Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'ne armağan etti.

Toptan, yılların birikimi olan 8 bin 500 kitabı, memleketi Zonguldak’taki öğrencilerin hizmetine sundu. Kitaplardan 7 binini Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağışlayan Köksal Toptan, 1500 eseri de eğitim gördüğü Türkiye'nin ilk bağış okulu Mehmet Çelikel Lisesi'ne hediye etti.

Köksal Toptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapları öğrencilere göndermekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gençlerin ve çocukların kitap okuma alışkanlıklarının giderek azaldığını ifade etti.

"Böyle bir ortamda yılların birikimi olan kitaplarımı evdeki raflarda tutmayı kendime hak görmedim." diyen Toptan, şöyle konuştu:

"Bu 8 bin 500 kitaptan herhangi bir nedenle 80'inin bile okunması beni mutlu edecektir. Kitapları vitrin süsü olarak değil yeni bilgiler edinecek kaynaklar olarak görmeye mecburuz. Bilgi çağının öncüsü olabilmemiz, iyi yetişmiş bir nesille mümkündür. Bu nedenle çocuklarımıza ve gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmalıyız."

- 400 hediyeyi valiliğe bağışlamıştı

Köksal Toptan, TBMM Başkanlığı görevinde bulunduğu 2007-2009 yılları arasında kendisine yabancı mevkidaşları, devlet başkanları ve çeşitli heyetler tarafından verilen 400 hediyeyi de Zonguldak Valiliğine bağışlamıştı. Zonguldak Valiliği de bu eserlerden oluşan ''Köksal Toptan Armağan Eserler Daimi Sergisi''ni 2013 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açmıştı.

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