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Eski telefonunu takas etti, hayatı kabusa döndü! "Artık dayanacak gücüm de kalmadı, ne olur yol gösterin"

26.10.2023 16:28 | Son Güncelleme:
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Denizli'de 1 yıl önce eski telefonunu takas edip yeni telefon alan Mehmet Demir, eski telefonundaki bilgileri silmeyi unutunca yaklaşık 1 milyon lira borçlandırıldı, 15 farklı icrayla da karşı karşıya kaldı. Demir, gözyaşlarına hakim olamayarak, “Eski telefonlarınızı satmayın, kimseye vermeyin. Kırıp atın, gerekirse yakın. Ben yandım başkası yanmasın. Çok kötü sıkıntılı günler geçiriyorum” diye konuştu. Artık dayanacak gücünün de kalmadığını söyleyen Demir, "Ne olur yol, çare gösterin" dedi.

Denizli'de bir kurumda hizmetli olarak görev yapan Mehmet Demir, yaklaşık bir yıl önce eski telefonunu takasa vererek yeni bir telefon aldı. Demir, takasa verdiği cep telefonu içindeki kişisel bilgileri, banka şifreleri, internet bankacılığı bilgilerini silmeyi unuttu. Hackerler tarafından Demir'in bilgileri ele geçirilerek telefon numarası kopyalandı. Demir'in bilgilerini kullanarak dört bankadan yüklü miktarda paralar çeken hacker, hesaplar üzerinden farklı tarihlerde para transferleri de yaptı. Yaklaşık 1 milyon liralık borçla karşı karşıya kalan Demir'e bankalar da icra takibi başlattı. Üzerine açılan 15 icra dosyası olduğunu hatırlatan Demir, gözyaşlarına hakim olamayarak, “Eski telefonlarınızı satmayın, kimseye vermeyin. Kırıp atın, gerekirse yakın. Ben yandım başkası yanmasın. Çok kötü sıkıntılı günler geçiriyorum” dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Silmeyi unuttuğu telefonundaki bilgileri kullanarak kendisini dolandıran hacker'larla ilgili olarak hukuki süreç başlattığına dikkat çeken Demir, “19 Ekim 2022 tarihinde, eski bir telefonum vardı. Telefonumu takas ettim. Fakat telefonumun içindeki bilgileri silmeyi unutmuşum. İnternet bankacılığı kredi kartı şifreleri hepsi telefonun içindeydi. Bunu ele geçiren hacker tüm bilgilerini kullanarak benim hesaplarımda bir trilyon bir para hareketi oluşturmuş. Bundan dolayı icraya düştüm. On beş tane icram var.

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"BENİ ÖLDÜRDÜLER BİR DAHA ÖLDÜRDÜLER"

"Eski telefonlarınızı vermeyin. Kırın, atın ama vermeyin. Benim hayatım yandı. Kimsenin hayatı yanmasın. Dört tane bankaya yaklaşık bir trilyon gibi bir borcum var. Zaten hacker bir şekilde hayatımı mahvetmişti. Bu zorlu süreçte eşimden de boşandım. Beni öldürdüler bir daha öldürdüler. Bu kadar basit.

"ARTIK DAYANACAK GÜCÜM DE KALMADI... NE OLUR YOL GÖSTERİN"

Hepsi icraya geldi. 15 tane icram var ne yapacağımı bilemedim. Artık dayanacak gücüm de kalmadı. Ne olur yol, çare gösterin. Şimdi bu zorlu süreçte 70 yaşında bir evim var köyümde, dedemden ama ona icra geldi. Banka satışa çıkardı evimi. Telefonumu savcılık aldı. Telefonum hala gelmedi” dedi. (İHA)

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Denizli hacker

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