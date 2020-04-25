Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti

"Ülkeye değer üreten herkesi kucaklayan bir yapımız vardı. Hatta bir önceki dönemin yani Nurettin Sözen'in, Kültür Daire Başkanı olan Hilmi Yavuz'un bile 'Bizim dönemimizdeki kültür içerikleri hem nitelik hem de nicelik olarak bu dönemde aşıldı.' diye bahsettiğini ifade edebilirim. Şenol Demiröz bu ülkeye değer katmış, ideoloji gözetmeksizin kim varsa herkesi kucaklayan bir yapı inşa etti. Bence onun o inşa ettiği yapıya Türkiye'de her zaman ve her alanda ihtiyaç var. Biz o dönemde Refah Partisi belediyesi olarak solun bile gündemine alamayacağı derecede sol entelektüellere sahip çıkmıştık. Her türden sanatçıya yer vermiştik. Mesela İdris Küçükömer günleri, Kemal Tahir günleri yapmıştık. Şenol Demiröz o zaman ezberleri tamamen bozmuştu. Şenol Demiröz bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde kültür alanında çok başarılı bir şekilde yapmıştı."

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Demiröz'e çok şey borçlu olduğuna işaret ederek, "Başımız sağolsun. Bize kıymet verdin, güvendin, bize özgüven verdin. Üzerimizde ödenemez hakkın vardır. Ağabeyim, gönüldaşım, başkanım uğurlar ola. Mekanın cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.