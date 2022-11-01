Eski Türkiye güzelinin hayatı kabusa döndü! Lüks siteye taşındı, başına gelmeyen kalmadı

2016 yılında Türkiye güzellik kraliçesi seçilen Sibel Demiralp, 7 ay önce İstanbul Ataşehir'deki bir lüks siteye taşındı. Ancak bundan sadece 3 gün sonra alt komşusu güvenliği arayarak gürültü yaptığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

"EVDE YOKKEN GÜRÜLTÜ" İDDİASI

Kendisine telefon edildiğini ve evden gürültü, kavga sesi geldiğini söylediklerini belirten Demiralp, o anda ise evde olmadığını ifade etti. Bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu düşündüğü için umursamadığını söyleyen genç kadın, başına geleceklerden ise habersizdi.

ÖNCEKİ KİRACILARA DA YAPMIŞ

Şikayetlerin ardı arkası kesilmezken genç kadın, alt komşusu dışından kimseden şikayet almadığını söyledi. Öte yandan dairede yaşayan önceki kiracılara da aynı sorunların yaşatıldığının öne sürdü.

"NEREYE TAŞINACAĞIM?"

Ölüm tehditleri dahi aldığını söyleyen Demiralp, "Kapıma defalarca vurdu, kapıyı açmaya çalıştı, beni öldüreceğini söyledi. Kalp hastasıyım panik atağım tuttu. Böyle bir sitede rahat edemeyeceksem, evimde huzur bulamayacaksam nereye gideceğim, nereye taşınacağım?" dedi.

KAPIYA DAYANDI, TEHDİTLER SAVURDU

İddiaya göre dün akşam da aynı nedenle kapıya dayanan alt komşu, genç kadına kabusu yaşattı. Sibel Demiralp evde bir arkadaşıyla otururken yukarı çıkan alt komşu, kapıyı tekmeledi tehditler savurdu. Yaşadığı korkuyu anlatan Genç kadın, "Tekme izleri duruyor seni burada yaşatmayacağım, sana huzur vermeyeceğim, çık dışarı, seni öldüreceğim dedi. Polislerin yanında saldırdı." şeklinde konuştu.

