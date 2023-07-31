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"Eski Twitter logolu iPhone" çılgınlığı! Fiyatları dudak uçuklatıyor

31.07.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter geçtiğimiz hafta adını X olarak değiştirdi. Aynı zamanda sosyal medya platformunun iOS uygulaması da güncellendi ve mavi kuşlu ikonik uygulama logosunun yerini Elon Musk'ın kendi hesabından da paylaştığı "X" aldı. Ancak Twitter uygulamasını güncellemeyen ve böylelikle ikonik mavi kuşlu logoya sahip uygulamayı kullanmaya devam eden bazı iPhone sahipleri bu durumu firsata çevirdi. Zira eski Twitter logosuna sahip bu cihazlardan bazıları çevrimiçi mağazalarda binlerce dolara satılıyor.

"Eski Twitter logolu iPhone" çılgınlığı! Fiyatları dudak uçuklatıyor

Eski adıyla Twitter olan X'te logo değişimi de başta olmak üzere yapılan değişiklikler, App Store tarafından sağlanan bir güncelleme aracılığıyla iPhone sahiplerine sunuldu. Güncellemeyi yükleyenler bu yeni değişiklikleri deneyimleyip en son özelliklere sahip olsa da, bazı kişiler ilerlemeyi reddedip bu durumu bir fırsata çeviriyor gibi görünüyor.

ESKİ TWITTER LOGOLU iPHONE'LAR İÇİN DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR!

Wccftech'in haberine göre, mavi kuşlu eski Twitter logosunu taşıyan iPhone modellerinden bazıları çevrimiçi mağazalarda binlerce dolara satılıyor.

Listelemede bir hata olduğu için satıcı tarafından sonlandırılmış olsa da özellikle bir ilanda eski Twitter logolu iPhone 11 Pro Max'in fiyatının 25 bin dolar olarak listelendiği görüldü.

eski

Eski Twitter logosunu içeren diğer ilanlar ise 800 ila 1.000 dolar arasında satılıyor.

Muhtemelen bu iPhone sahipleri cihazlarında uygulama güncellemelerini manuel olarak engellemeyi tercih ettiler, bu yüzden eski Twitter logosu hala mevcut.

"Tweet" dönemi de tarih oluyor! "Tweet" dönemi de tarih oluyor!

Benzer bir durum, popüler oyun Flappy Bird'ün App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldığı zaman da görülmüştü. Flappy Bird yüklü cihazlar çevrimiçi mağazalarda binlerce dolardan listelenmişti.

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