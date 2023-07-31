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  4. Yeni adı X olan Twitter'da "tweet" dönemi de tarih oluyor! Bakın yerini ne alıyor

Yeni adı X olan Twitter'da "tweet" dönemi de tarih oluyor! Bakın yerini ne alıyor

31.07.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'de tweet dönemi de sona eriyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformunun "Tweet" düğmesini "Gönderi", "Retweet"i ise "Repost" olarak değiştirdiği görüldü.

Yeni adı X olan Twitter'da "tweet" dönemi de tarih oluyor! Bakın yerini ne alıyor

Twitter'ın çehresini değiştirmek konusunda yeni adımlar atan Elon Musk, Twitter'ın adını ve logosunu değiştirip ikonik kuş logosunu kaldırdı. Twitter'ın yeni adını X olarak belirleyen ve X logosuyla devam edilmesine karar veren Musk görünüşe bakılırsa tweet kavramını da hayatımızdan çıkarmak istiyor.

"TWEET" YERİNE "GÖNDERİ"

X'in son iOS güncellemesi sonrası tweet düğmesinin yerini "gönderi" düğmesinin aldığı, aynı zamanda "retweet" kavramının yerini ise "repost" kavramının aldığı görüldü.

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Bu değişikliğin yakında tüm kullanıcılara ve platformlara yansıması bekleniyor.

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Elon Musk Twitter

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