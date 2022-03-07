HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de feci kaza! İşçi servis otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti! Şampiyona için yola çıkmışlardı

Eskişehir'de feci kaza! İşçi servis otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti! Şampiyona için yola çıkmışlardı

07.03.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde işçi servis otobüsüyle otomobil çarpıştı. Feci kazada çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli olurken, kahreden bir detay ortaya çıktı. Ölenlerin Afyonkarahisar'daki tekvando şampiyonasına gittikleri belirtilen tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de feci kaza! İşçi servis otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti! Şampiyona için yola çıkmışlardı

Kahreden kaza, Eskişehir- Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Kırka Mahallesi'nden Eskişehir'e giden Ercan Aydın yönetimindeki 26 S 6055 plakalı işçi servis otobüsü ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 26 ABH 156 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÖLGEYE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kaza yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

isci-servis-otobusu-ile-otomobil-carpisti-3-olu-1-yarali_2557_dhaphoto7

KAHREDEN DETAY! ŞAMPİYONA İÇİN YOLA ÇIKTIKLARI BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Afyonkarahisar'daki tekvando şampiyonasına gittikleri belirtilen tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan olduğu tespit edildi. Cenazeler, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

hayatını kaybedenler

Kazada yaralanan tekvandocu Talha Görkem Sarı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gassaldan cenazeyle skandal paylaşım! 'Görevimizin başındayız'Gassaldan cenazeyle skandal paylaşım! 'Görevimizin başındayız'
Kritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilkKritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilk
Rusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdiRusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Putin'in yürüyüşünde dikkat çeken detay! KGB detayı...

Putin'in yürüyüşünde dikkat çeken detay! KGB detayı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.