HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'de halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Eskişehir'de halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

12.11.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Savrulan otobüs, Piri Reis Parkı'nın istinat duvarına çarparak durabildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir'de halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Saat 09.05'te meydana geldi, çok sayıda araç birbirine girdi Saat 09.05'te meydana geldi, çok sayıda araç birbirine girdi

E.D idaresindeki otobüs, Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

1

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Savrulan otobüs, Piri Reis Parkı'nın istinat duvarına çarptı. Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışa sunuluyor!2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışa sunuluyor!
Aralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden liderAralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden lider
Kaymakam ve Belediye Başkanı öncülüğünde yağmur duasıKaymakam ve Belediye Başkanı öncülüğünde yağmur duası
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir otobüs

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!

500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!

100 milyon liralık dava! DNA testi için 42 yıl sonra mezarı açılacak

100 milyon liralık dava! DNA testi için 42 yıl sonra mezarı açılacak

İlginizi Çekebilir

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.