Eskişehir'de kan donduran olay! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla uygunsuz halde yakalayınca...

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar İlhan B. (39) ve İlhan Ç. ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Sanık İlhan Ç., “İlhan B.’nin hiç bir suçu yoktur. Beni zorladıkları için suçu onun üzerine atıp şikâyetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İlhan B.’nin beraatına karar verirken, İlhan Ç.’yi ise ‘nitelikli kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay 2007 yılında Eskişehir’de yaşanmıştı. Annesi Gülsüm Ç.’den haber alamadığını belirten 63 yaşındaki İlhan Ç., polis ekiplerine ihbarda bulunarak, annesi eski arkadaşı İlhan B.’nin (38) öldürebileceğinden şüphelendiğini belirtmişti. 30 Mayıs 2017’de ihbarı değerlendiren ekipler gözaltına aldıkları İlhan B.’yi ifadesinin alınmasının ardından delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyanın incelemesini sürdürdü. Ekipler, annesinin ölümünde oğlunun da bağlantısının olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yapılan çalışma sonrasında İ.Ç. ve arkadaşı İlhan B.’yi ek delillerle savcılık talimatı üzerine polis ekipleri yeniden gözaltına aldı.