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  4. Eskişehir'de vakalar arttı! 'En az 5 gün' şartı getirildi

Eskişehir'de vakalar arttı! 'En az 5 gün' şartı getirildi

26.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında vaka sayıları yüz binde 41,97’den yüz binde 116,52’ye yükselen Eskişehir'de yeni tedbirler alındı. Kentte tek gecelik otel kaydı ile eğlence yapılmasına engel olabilmek için ikamet adresi Eskişehir olanlara 'en az 5 gün otelde kalma' şartı getirildi.

Eskişehir'de vakalar arttı! 'En az 5 gün' şartı getirildi

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Kurul, eğitim kurumlarında PCR testi pozitif çıkan vaka tespit edilmesi halinde eğitimin 14 gün süreyle online olarak yapılmasına karar verdi. Kararda, “Okul, özel eğitim kursu, atölye, halk eğitim kursu, özel öğretim kursu, sürücü kursu gibi eğitim kurumlarında PCR testi pozitif olan vaka tespit edilmesi halinde, vakanın aile ve okul çevresi ile temas durumu, maske kullanımı, sosyal mesafe uyumu ve benzeri yayılım oluşacağı kanaatine varılması durumunda, eğitim kurumunun tüm birimlerinin 14 gün süre ile online eğitim faaliyetlerine geçmesine karar verildi” denildi.

KALABALIĞIN OLDUĞU CADDELERE DENETİM

Şehir merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu caddelere de denetim ve kısıtlama getirildi. Trafiğe kapalı olan caddelerde mahalle bekçileri tarafından denetim yapılacağını bildirilen kararda, “Şehir merkezinde bulunan yoğun kalabalıkların oluştuğu gözlemlenen Kanlıkavak ve Dede Korkut Parkları ve Porsuk Nehri gibi kalabalık alanlarda, ziyaretçilerin 8 metrekareye 1 kişi ve gruplar arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, diğer tedbirleri denetlemek amacıyla söz konusu alanlarda İlçe Salgın Denetim Merkezleri tarafından sokağa çıkma kısıtı bulunmayan gün ve saatlerde personel görevlendirilmesine, ilgili kaymakamlıklar tarafından gerekli tedbirler alınarak, Hamamyolu, İsmet İnönü ve İki Eylül Caddeleri'ne giriş-çıkışların kısıtlanarak kontrollü ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verilecektir” denildi.

OTELDE EN AZ 5 GÜN KALMA ŞARTI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, otellerde tek gecelik kayıt yaptırılarak eğlence yapılmasını önlemek için de ikameti Eskişehir’de olanlara en az 5 gün otelde kalma şartı getirdi. Uygulama, kent merkezi ile Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki otellerde geçerli olacak.

Kurul ayrıca çalışanlarının ya da üyelerinin birinde virüs tespit edilen spor salonunun 14 gün süreyle faaliyetine ara verileceğini de bildirildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Eskişehir

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