HABER

Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda biri görevden uzaklaştırılan 7 asker yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 subay ve 6 astsubay hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERÜnlü yıldız skandala doymuyor! Şimdi de herkesin içinde...Ünlü yıldız skandala doymuyor! Şimdi de herkesin içinde...
Engelli kardeşini 4 katlı apartmandan sırtında indirip, çıkarıyorEngelli kardeşini 4 katlı apartmandan sırtında indirip, çıkarıyor
Bursalı öğrenciler şehit kızını okulunda ziyaret ettiBursalı öğrenciler şehit kızını okulunda ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 asker Eskişehir FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Uzuvlarını kaybetmeye başlayan sigara tiryakisinden 'vazgeçemem' açıklaması

Uzuvlarını kaybetmeye başlayan sigara tiryakisinden 'vazgeçemem' açıklaması

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.