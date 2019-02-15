Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 6 ilde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Bilecik, Erzincan, İstanbul ve Yozgat'ta "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

