HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir, Yozgat derken bir ilde daha... Cezaevinden izinli çıktılar! Yolda rastgele ateş açtılar: 4 yaralı

Eskişehir, Yozgat derken bir ilde daha... Cezaevinden izinli çıktılar! Yolda rastgele ateş açtılar: 4 yaralı

17.08.2024 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir ve Yozgat'tan gelen korkunç haberlerin ardından bu kez de Kahramanmaraş'ta iki kişi yolda rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaraladı. Onikişubat ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan 2 hükümlü, yolda rastgele havaya ateş açtı. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Şahısların elinde bulunduğu tüfekten çıkan saçmaların, vardiyadan dönen N.T. (32), H.Ç. (32), ve o sırada marketten alışveriş yapan Y.E.Ç (15) ve H.E.’ye (12) isabet ettiği öğrenildi.

Türkiye, birkaç gündür yurdun farklı noktalarından gelen yolda rastgele saldırı haberlerini konuşuyor. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde bir şahıs, oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek, maskeli, kasklı ve çelik yelekli olarak çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayıp tutuklanmıştı. Ardından Yozgat'tan da benzer bir haber gelmiş, 17 yaşındaki saldırgan, biri 14 yaşındaki iki kişiyi bıçaklamış, olayda kaçan saldırganı yakalamak isteyen 61 yaşındaki bir kişi de şüpheli tarafından bıçakla yaralanmıştı. Bu kez de Kahramanmaraş'ta cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü 4 kişiyi tüfekle yaraladı. İşte detaylar...

TÜFEKLERLE HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Kahramanmaraş'taki olay, dün gece saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan B.A. (23) ve S.T. (25) gece saat 01.30 sularında ellerinde bulunan tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Şahısların elinde bulunduğu tüfekten çıkan saçmalar, vardiyadan dönen N.T. (32), H.Ç. (32), ve o sırada marketten alışveriş yapan Y.E.Ç (15) ve H.E.’ye (12) isabet etti.

AW269352_01

Tüfek seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan N.T., H.Ç., Y.E.Ç, ve H.E., ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AW269352_03

Olayı gerçekleştiren B.A. ve S.T. kayıplara karışırken, polis ekipleri hükümlülerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

AW269352_04

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Kahramanmaraş
En Çok Okunan Haberler
'Emekliye memura yüzde 20 zam' planını yalanladılar

'Emekliye memura yüzde 20 zam' planını yalanladılar

Real Madrid forması giyen Arda Güler için olay iddia!

Real Madrid forması giyen Arda Güler için olay iddia!

1 saatte tam 100 milyon lirası yandı! 'Cana gelmediği için mutluyuz'

1 saatte tam 100 milyon lirası yandı! 'Cana gelmediği için mutluyuz'

25 yıl bombayla yaşamışlar! Şok detaylar

25 yıl bombayla yaşamışlar! Şok detaylar

Genç kadın gece 02.00'de azgın sularda kayboldu! Acı gerçek 3 gün sonra ortaya çıktı

Genç kadın gece 02.00'de azgın sularda kayboldu! Acı gerçek 3 gün sonra ortaya çıktı

'Bedava' Müracaatta bulundu, sonuç alamayınca evde kendisi üretti

'Bedava' Müracaatta bulundu, sonuç alamayınca evde kendisi üretti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.