Eskişehir, Yozgat derken bir ilde daha... Cezaevinden izinli çıktılar! Yolda rastgele ateş açtılar: 4 yaralı

Türkiye, birkaç gündür yurdun farklı noktalarından gelen yolda rastgele saldırı haberlerini konuşuyor. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde bir şahıs, oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek, maskeli, kasklı ve çelik yelekli olarak çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayıp tutuklanmıştı. Ardından Yozgat'tan da benzer bir haber gelmiş, 17 yaşındaki saldırgan, biri 14 yaşındaki iki kişiyi bıçaklamış, olayda kaçan saldırganı yakalamak isteyen 61 yaşındaki bir kişi de şüpheli tarafından bıçakla yaralanmıştı. Bu kez de Kahramanmaraş'ta cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü 4 kişiyi tüfekle yaraladı. İşte detaylar...

TÜFEKLERLE HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Kahramanmaraş'taki olay, dün gece saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan B.A. (23) ve S.T. (25) gece saat 01.30 sularında ellerinde bulunan tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Şahısların elinde bulunduğu tüfekten çıkan saçmalar, vardiyadan dönen N.T. (32), H.Ç. (32), ve o sırada marketten alışveriş yapan Y.E.Ç (15) ve H.E.’ye (12) isabet etti.

Tüfek seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan N.T., H.Ç., Y.E.Ç, ve H.E., ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren B.A. ve S.T. kayıplara karışırken, polis ekipleri hükümlülerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır