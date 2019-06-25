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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi emekli albay yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi emekli albay yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan emekli albay, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada "terör örgütü üyeliği" suçundan aranan emekli albay A.N.E'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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