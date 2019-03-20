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Eskişehir'de ölümlü trafik kazası davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobili karşı şeride geçen ve yaşanan kaza sonrası bir kişinin ölümüne, iki kişinin ise yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili karşı şeride geçen ve yaşanan kaza sonrası iki kişinin yaralanmasına, bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Fikret Demir (40) katılmazken ölen Ferdi Kulaksızoğlu'nun (40) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaaya karşı son sözleri sorulan Ferdi Kulaksızoğlu'nun oğlu Bedirhan Kulaksızoğlu'nun avukatı Melike Ekiz, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Esasa ilişkin son sözümüz ve beyanımız budur." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapse mahkum etti, ayrıca cezanın bitiminden itibaren de ehliyetine 3 yıl el konulmasına karar verdi.

Eskişehir-Sivrihisar yolunda 2017'nin ekim ayında aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen Fikret Demir'in aracı, karşı şeride geçmiş, Ferdi Kulaksızoğlu'nun kullandığı otomobile çarpmış, kazada Fatma Yücedağ (34) ile Polat Kulaksızoğlu (42) yaralanmış, sürücü Ferdi Kulaksızoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan Fikret Demir, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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