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Eşkıya takisici, kadını tehdit ve taciz edip sevgilisine kafa atmıştı! Olayda flaş gelişme yaşandı

16.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de iddialara göre Kazakistanlı kadın yolcusuyla kısa mesafe tartışması yaşayan taksici kadını tehdit ve taciz etti. Ardından kadın yolcu varış noktasına ulaştığında ise bu sefer de kadını bekleyen erkek arkadaşına saldıran eşkıya taksici, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcının talimatıyla o taksici yeniden gözaltına alındı.

Eşkıya takisici, kadını tehdit ve taciz edip sevgilisine kafa atmıştı! Olayda flaş gelişme yaşandı

Olay, dün gece saatlerinde Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan evine gitmek için Ortabayır Mahallesi'nde taksi durduran Kazakistan uyruklu Kamila Orynbay, kısa mesafe tartışması yaşadığı sürücüyü ikna ederek taksiye bindi. Bir süre sonra seyir halindeki taksi içerisinde sürücünün sözlü tacizine maruz kalan Kamila Orynbay panikleyerek erkek arkadaşı Uğur Tonbul'a mesaj attı.

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"BENİ DELİRTMEYİN, KESERİM HEPİNİZİ..."

Yol boyunca sürücüyle arasında yaşanan tartışmalarda taksi şoförü, "Bak beni delirtmeyin, ben doğma büyüme buralıyım. Keserim hepinizi yemin ediyorum" diyerek tehditler savurdu. Olayı öğrendikten sonra Kamila Orynbay'ın evinin önüne giden erkek arkadaşı Uğur Tonbul taksinin gelmesi için bekledi. Bir süre sonra Kamila Orynbay'un evinin önüne taksiyle geldi. Taksi şoförü Serdar Y. ile Uğur Tonbul arasında çıkan tartışma, Serdar Y.'nin kafa atmasıyla kavgaya dönüştü. Site görevlileri polis ekiplerine durumu bildirdikten sonra kavgayı ayırdı. Taksi şoförü Serdar Y. olay yerinden aracıyla uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ifadeleri alınmak üzere Uğur Tonbul ve Kamila Orynbay'ı polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından evine gelen Uğur Tonbul aracının aynasının kırık olduğunu ve hasar aldığını fark etti.

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Olayla ilgili görüntüleri ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganın taksi şoförünün Serdar Y. (22) olduğunu tespit etti. Serdar Y.'nin daha önceden de kasten adam yaralama, tehdit ve hakaret suçlarının da olduğu öğrenildi.

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İfadesinin ardından serbest bırakılan taksici savcı talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Taksici Serdar Y. adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Taksici darp

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