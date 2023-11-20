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Eskort ilanları ile 1,5 milyon liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti

20.11.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Denizli'de eskort ilanları ile 14 ilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanı veren kadınların, kendilerini arayanlardan 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri, ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 18 kişiyi toplam 1 milyon 561 bin TL dolandırdıkları belirlendi. İşte detaylar...

Eskort ilanları ile 1,5 milyon liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçesinde internet siteleri ve sosyal medya üzerinden fuhşa aracılık etmek üzere hazırlanmış eskort ilanlarıyla 14 ilde dolandırıcılık yapanlara yönelik 2 ay önce çalışma başlattı. Dolandırıcılık olaylarına karışanlar tespit edilerek fiziki ve teknik takip başlatıldı.

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1,5 MİLYON LİRALIK VURGUN

İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 18 kişiyi toplam 1 milyon 561 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

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7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Takibin ardından harekete geçen polis, şüphelilere yönelik önceki gün Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde operasyon yaptı. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda 70 ecstasy, 12 cep telefonu, 7 sim kart, 30 banka ve kredi kartı ile dolandırıcılık suçuna ilişkin belgeler ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(DHA)

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dolandırıcılık Denizli eskort
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