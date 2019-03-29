Esnaf ve çocuklardan, temizlik görevlisine şaka

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Oylat Kaplıcaları bölgesinde belediye temizlik görevlisi Kasım Gencer'e (61), esnaf ve çocuklar tarafından yapılan şaka, sosyal medyada ilgi gördü.

İnegöl ilçesi Oylat Kaplıcaları bölgesinde görev yapan ve yöre sakinleri tarafından sevilen belediye temizlik işçisi Kasım Gencer'e esnaf ve çocuklar şaka yaptı. Meydanda temizlik yapan Gencer köşede bulunan siyah çöp torbasını açtı. Önceden torbaya saklanan bir çocuk aniden çıkınca Kasım Gencer, büyük korku yaşadı. Olayın şokunu atlatan Gencer, süpürgesini eline alarak bir süre kendisini korkutan çocuğu kovaladı. Bu sırada çevredeki esnaf da bu şakayı görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

