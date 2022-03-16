Esnafı da taksicileri de çileden çıkardı! Dolandırıcılık yöntemi polisi bile hayrete düşürdü

İzmir'de olandırıcılık olayları, Muratpaşa ilçesine bağlı birçok mahallede farklı tarihlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gittiği işletmelerde yemeğini yedikten sonra ‘karşı tarafta oturuyorum, parayı bozdurup geleyim’, taksiyle de gitmek istediği yere ulaşıp, ‘parayı evden alıp geliyorum’ diyerek ortadan kaybolan, girdiği apartmanlarda da ‘alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim. Parayı hemen getireceğim’ diyerek para alan ve bu yöntemlerle 12 kişiyi dolandıran şüpheli, esnafı ve vatandaşları çileden çıkardı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şikayetler üzerine Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kamera incelemeleri sonucu eşkali belirlenen şüphelinin Ozan A. (42) olduğu tespit edildi. Ozan A.’nın izini süren ekipler, bir işletmede otururken kıskıvrak yakaladı.

30 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ozan A., polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, 12 olayın haricinde aynı yöntemle 30’a yakın kişiyi dolandırdığı da değerlendiriliyor.

Öte yandan, şüphelinin bazı işletmelere girip para aldıktan sonra ortadan kaybolma anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

(İHA)

