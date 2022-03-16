HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esnafı da taksicileri de çileden çıkardı! Dolandırıcılık yöntemi polisi bile hayrete düşürdü

Esnafı da taksicileri de çileden çıkardı! Dolandırıcılık yöntemi polisi bile hayrete düşürdü

16.03.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da İşletmelerde yemek yiyip, ‘karşı tarafta oturuyorum, parayı alıp geleceğim’, taksiyle de gitmek istediği yere gidip, ‘parayı evden alıp geleyim’ dedikten sonra ortalıktan kaybolan dolandırıcı, yöntemiyle polisi bile hayrete düşürdü. 12 kişiyi aynı yöntemle 10 bin lira dolandıran şüpheli, sivil polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalanırken, 12 olayın haricinde 30’a yakın kişiyi daha dolandırdığı belirtiliyor.

Esnafı da taksicileri de çileden çıkardı! Dolandırıcılık yöntemi polisi bile hayrete düşürdü

İzmir'de olandırıcılık olayları, Muratpaşa ilçesine bağlı birçok mahallede farklı tarihlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gittiği işletmelerde yemeğini yedikten sonra ‘karşı tarafta oturuyorum, parayı bozdurup geleyim’, taksiyle de gitmek istediği yere ulaşıp, ‘parayı evden alıp geliyorum’ diyerek ortadan kaybolan, girdiği apartmanlarda da ‘alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim. Parayı hemen getireceğim’ diyerek para alan ve bu yöntemlerle 12 kişiyi dolandıran şüpheli, esnafı ve vatandaşları çileden çıkardı.

Screenshot_3

KISKIVRAK YAKALANDI

Şikayetler üzerine Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kamera incelemeleri sonucu eşkali belirlenen şüphelinin Ozan A. (42) olduğu tespit edildi. Ozan A.’nın izini süren ekipler, bir işletmede otururken kıskıvrak yakaladı.

Screenshot_4

30 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ozan A., polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, 12 olayın haricinde aynı yöntemle 30’a yakın kişiyi dolandırdığı da değerlendiriliyor.
Öte yandan, şüphelinin bazı işletmelere girip para aldıktan sonra ortadan kaybolma anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Screenshot_7

Screenshot_8

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Alayı vatan haini' demişti, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı 'Alayı vatan haini' demişti, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar!Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar!
Savaşın biteceği tarihle ilgili Rusya'dan flaş açıklamaSavaşın biteceği tarihle ilgili Rusya'dan flaş açıklama
Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.