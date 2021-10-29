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  4. Esra Erol'da Ali-Aynur-Harun Osman ailesi olayı nedir? İşte kan donduran ifadeler!

Esra Erol'da Ali-Aynur-Harun Osman ailesi olayı nedir? İşte kan donduran ifadeler!

29.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında birbirinden ilginç olaylar gün yüzüne çıkıyor. Esra Erol'da programına katılıp derdini canlı yayında Esra Erol'a anlatan Ali Osman'ın ifadeleri kan dondurdu. Anne ve babası ile ilgili ilginç iddialarda bulunan Ali Osman, Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da Ali-Aynur-Harun Osman ailesi olayı nedir? İşte kan donduran ifadeler!

22 yaşındaki Ali Osman Esra Erol'da programına katıldı ve annesi Aynur Osman ile babası Harun Osman hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu. Ali Osman, annesi Aynur'un Ramazan isimli bir erkekle kaçtığını, babası Harun'un ise Ramazan'ın nikahlı eşi Nurcan ile kaçtığını ifade etti. İşte detaylar...

ALİ OSMAN'IN İDDİALARI DİKKAR ÇEKTİ!

Canlı yayında, inanılması güç ifadelerde bulunan Ali Osman, "Annem ve babam evli çifte kaçıp, bizi bıraktı" dedi. Ali Osman'ın annesi Aynur, kaçmış olduğu Ramazan ile sosyal medyada tanıştı. Ali Osman'ın babası Harun, Aynur'un Ramazan'a kaçmasından bir müddet sonra Ramazan'ın nikahlı eşi Nurcan'a kaçtı. Ali Osman'ın annesi Aynur, Ramazan'a kaçarken 8 yaşındaki kız çocuğunu da götürdü.

Ali Osman'ın babası Harun ile annesi Aynur'un resmi nikahlı olmadığı, ancak kaçmadan evvel aynı evde yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Engelli çocukları Mehmet'e ödenen parayı almak için devleti bu şekilde kandırdıkları ortaya çıktı.

Esra Erol Ali-Aynur-Harun Osman ailesi olayı nedir? İşte kan donduran ifadeler!

ENGELLİ ÇOCUĞU SOKAĞA GÖNDERDİ!

Harun'un, Eskişehirde beraber yaşadığı Nurcan'a yalnızca dini nikah kıydığı öğrenildi. Aynı zamanda Nurcan'ın çocuklarına Harun'un baktığı ancak kendi engelli çocuğu Mehmet'i Nurcan istemediği için cebine 50 TL koyup sokağa gönderdiği söylendi. Ali Osman, sokakta yaşayan kardeşine devlet yardımıyla bir otelde bakmış ancak devlet bir süre sonra engelli Mehmet'i bakım evine yerleştirmiş.

150 BİN TL'LİK BORÇ ALİ OSMAN'A BIRAKILDI!

Ali Osman'ın kalacak yeri olmadığı için nişanlısının baba evinde kalmaya başlamış. Bunun sebebi ise babasının bütün eşyalarını alıp, evi de kapatıp gitmesi. Üstelik 150 bin TL'lik borcu Ali Osman'a bırakmış. Bunun üzerine Ali Osman, kendisine hayat kurabilmesi için ailesinden, borçlarını ödemesini istiyor.

Yukarıda belirtilen iddiaların ardından Aynur telefon ile Esra Erol'da programına bağlandı ve Ramazan ile kaçtığını doğruladı. Ancak Harun, Eskişehir'de yalnız olduğunu ifade etti.

Esra Erol Ali-Aynur-Harun Osman ailesi olayı nedir? İşte kan donduran ifadeler!


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