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  4. Esra Erol'un programına damga vuran anlar! Cani baba tutuklandı!

Esra Erol'un programına damga vuran anlar! Cani baba tutuklandı!

17.10.2023 21:29 | Son Güncelleme:
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Esra Erol’da bu hafta şaşırtan bir olay yaşandı. Bu hafta programa katılan Ayşe Yalçın, 17 yıllık eşi Caner Yalçın’dan boşanmak istediğini dile getirerek Esra Erol’dan yardım istedi. Ayşe Yalçın’ın eşi ile ilgili anlattıkları kan dondurdu. Caner Yalçın'dan boşanmak istediğini söyleyen Ayşe Yalçın, kendisinin ve 2 çocuğunun eşinden sürekli şiddet gördüğünü açıkladı.

Esra Erol'un programına damga vuran anlar! Cani baba tutuklandı!

Esra Erol'un sunduğu programda dün ve bugün kan donduran olaylar işlendi. Ayşe Yalçın, 17 yıllık eşi Caner Yalçın'dan boşanmak istediğini söyleyerek Esra Erol'a başvurdu.

ANLATTIKLARI KAN DONDURDU!

Esra Erol'dan yardım istemek için canlı yayına gelen Ayşe Hanım gözyaşları içinde eşinin kızına uyguladığı işkenceyi anlattı. '15 yaşındaki kızımın canına kasteden eşim Caner'den oğlum Y.Y’ı kurtarmak istiyorum' diyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları adeta kan dondurdu.

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Ayşe Hanım, '15 yaşındaki kızım M.Y. erkek arkadaşı var diye elleri, ayakları ve ağzını bağlayıp işkence etti. Elinde bıçak ve benzin varken kızımı ben kurtardım' dedi.
Tüm bu iddiaların ardından Caner Yalçın canlı yayına bağlandı ve kızına işkence uyguladığını kabul etti.

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Esra Erol ise 'Bu kadar ağır bir işkence insan dünyadaki hiçbir canlıya hele kendi çocuğuna asla uygulayamaz. Bu canavarca bir his.' diyerek isyan etti. Ünlü sunucu canlı yayında emniyet ekiplerine seslenerek ihbarda bulundu.
Esra Erol'un programı ihbar kabul edildi. Caner Yalçın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Esra Erol işkence program

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