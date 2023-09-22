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  4. Esrarengiz ilan görenleri hayrete düşürdü! Kimisi söküp attı kimisi fotoğrafını çekti... "Keşke böyle bir şey görmeseydim"

Esrarengiz ilan görenleri hayrete düşürdü! Kimisi söküp attı kimisi fotoğrafını çekti... "Keşke böyle bir şey görmeseydim"

22.09.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde 2 erkeğin fotoğrafı ile ‘Bu iki köpeği yolda görürseniz önlerine kaşar atmayı unutmayınız’ yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü. İlanı görüp şaşkınlık yaşayan bazı vatandaşlar ilanı söküp atarken bazıları da fotoğrafını çekti. Bazı vatandaşlar, ilanla ilgili 'eğlenceli' yorumunu yaparken bazıları ise "Yapılan şey çok ayıp" dedi.

Esrarengiz ilan görenleri hayrete düşürdü! Kimisi söküp attı kimisi fotoğrafını çekti... "Keşke böyle bir şey görmeseydim"

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde 2 erkek gencin fotoğrafı ile ‘Bu iki köpeği yolda görürseniz önlerine kaşar atmayı unutmayınız’ yazılı ilan asıldı. İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

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"YAPILAN ŞEY ÇOK AYIP"

Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören Batuhan Bozkurt isimli genç ise ilanın fotoğrafını çekip arkadaşlarına gönderdi. Bozkurt, “Gerçekten çok şaşırtıcı, fotoğraf gösterip linç etmek. Hiç bilmiyorum kim olduklarını ancak dolandırıcı olabilirler bana öyle bir izlenim verdi. Yapılan şey ayıp, ne yaptıklarını bilmiyorum ama keşke böyle bir şey görmeseydim” ifadelerini kullandı.

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"ANLADIĞIM KADARIYLA ESPRİLİ ARKADAŞLAR"

Yasemin Yılmaz isimli kadın ise ilanı görünce şaşırdığını belirterek, “İhtiyaçları varsa kaşar atardım. Bence bunu çok yakın, onlara benzeyen bir arkadaşları yapmıştır. Anladığım kadarıyla esprili arkadaşlar ama bence eğlenceli olmuş. Fark etseydim ve görseydim şu an köpeğin önüne su koyacağım, onların da önüne kaşar koyardım” dedi. (İHA)

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Adana ilan

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