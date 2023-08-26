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Esrarengiz ölümün ardından Putin'den çok konuşulacak hamle! 'Bir emir' ifadesiyle duyuruldu

26.08.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından sürpriz bir kararname imzalayarak ordu adına faaliyet gösteren tüm paralı asker gruplarının Rus bayrağı önünde bağlılık yemini etmesini içeren bir kararname imzaladı.

Esrarengiz ölümün ardından Putin'den çok konuşulacak hamle! 'Bir emir' ifadesiyle duyuruldu

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in 23 Ağustos’ta uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den sürpriz bir adım geldi. Putin imzasının ardından Kremlin’den yayınlanan kararnameye göre ordu adına faaliyet gösteren ya da Rusya’yı Ukrayna’daki "özel askeri operasyonunda" görev alacak herkesin Rusya’ya resmi bir bağlılık yemini etmesi istendi.

"RUSYA'NIN SAVUNMASININ MANEVİ VE AHLAKİ TEMELLERİNİ OLUŞTURMAYA YÖNELİK BİR EMİR"

25 Ağustos Cuma günü yürürlüğe girdiği belirtilen kararnamede, “Rusya’nın savunmasının manevi ve ahlaki temellerini oluşturmaya yönelik bir emir" ifadeleri kullanılırken, tüm paralı asker gruplarının Rusya bayrağı önünde bağlılık yemini etmesi gerektiği vurgulandı. Yemin edenlerin, komutanların ve üst düzey liderlerin emirlerini titizlikle yerine getireceklerine dair söz verdikleri belirtildi.

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WAGNER'İN 24 SAAT SÜREN İSYANI

Rusya’nın Ukrayna savaşında aktif rol alan paralı asker grubu Wagner’in lideri Prigojin, Haziran ayında Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya silahlı yürüyüşe geçmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunun ardından isyanı isyanı durdurmuştu. Kremlin, 24 saat süren isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu.

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İsyanın üzerinden 2 ay geçerken, 23 Ağustos’ta Wagner lideri Prigojin’in de içinde olduğu bir uçağın Rusya’nın Tver bölgesinde düşmesi sonucu toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Paralı asker Rusya Vladimir Putin wagner

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