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Estetikte büyük tehlike! Dolgu yaptırmadan önce dikkat! Uzmanlar uyardı: "Doku kayıplarına, hatta körlüğe neden olabilir"

Son yıllarda sosyal medyada popülerleşen estetik işlemler, merdiven altı uygulamaların artmasına ve ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle dolgu işlemlerinin ehil olmayan kişiler tarafından, hijyenik olmayan ortamlarda yapılması ciddi riskler barındırıyor. Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sıla Şeremet, dolgu uygulamalarının yalnızca estetik bir işlem olmadığını, aynı zamanda tıbbi bilgi ve deneyim gerektiren ciddi bir müdahale olduğunu vurguladı.

Estetikte büyük tehlike! Dolgu yaptırmadan önce dikkat! Uzmanlar uyardı: "Doku kayıplarına, hatta körlüğe neden olabilir"

Son dönemde yanlış cilt uygulamalarına rastlanabiliyor. Özellikle hijyenik olmayan ortamlarda, uzman olmayan kişilerce yapılan işlemler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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"DOKU KAYIPLARINA, ENFEKSİYONLARA, HATTA KÖRLÜĞE BİLE NEDEN OLABİLİR"

Yanlış uygulamaların korkutucu sonuçları olabildiğini söyleyen Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sıla Şeremet, "Bizim yan etkilerinden en çok korktuğumuz işlem dolgular. Dolgu sadece estetik değil, aynı zamanda çok ciddi tıbbi bir işlemdir. Kullanılan malzeme, hijyenik ortam ve yapan kişinin bu konudaki yetkinliği çok önemlidir. Çünkü yüz, damar ve sinir ağları ile örülüdür. Enjekte edilen maddeler eğer damara yakın olursa ya da damarın içine denk gelirse, nekroz dediğimiz doku kayıplarına, enfeksiyonlara, hatta körlüğe bile neden olabilmektedir. Enjeksiyon yanlış bir damara yapılırsa dolgu maddesi kan akımını engelleyebilir. Özellikle burun kökü, alın ve göz çevresi gibi alanlarda, damarlar doğrudan göz damar ağıyla bağlantılıdır. Bu damarlardan birine dolgu maddesi kaçıp gözün retina damarlarını tıkarsa, ani görme kaybına, yani körlüğe neden olabilir. Hastalar, işinin ehli olmayan kişilere birçok kozmetik işlemi yaptırıp komplikasyonlar yaşayabilmekteler. Bu nedenle uygulamanın mutlaka anatomi bilgisi olan, deneyimli hekimler tarafından yapılması gerekir" dedi.

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ASİMETRİK DUDAK DOLGULARI SORUN YARATIYOR

Asimetrik olarak yapılmış dudak dolguları ile hastaneye başvuran kişi sayısında artış olduğunu belirten Prof. Dr. Sıla Şeremet, "Nekroza giden ya da deride yumruğu oluşturan dolgu komplikasyonları çok sık görebilmekte. Bu tarz komplikasyonlarda sistemik ilaçlar, o lezyonların içine uygulamanan bir takım enzimatik işlemlerle müdahale edip tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Tedavi süreci uzun sürmekle birlikte tedaviye rağmen bazen kalıcı izler kalabilmektedir" dedi.

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TEMEL BAKIM; TEMİZLİK, NEMLENDİRME VE GÜNEŞTEN KORUNMA

Cilt bakım ürünlerinin artık çok küçük yaşlara kadar indiğini belirten Prof. Dr. Sıla Şeremet, genç yaş grubundaki bireylerin çok gereksiz şekilde kozmetik ürünler kullandığını vurguladı. "Aslında temel cilt bakımı denilen şey, cildi temizlemek, nemlendirmek ve güneşten korumaktır. Eğer cildinizle ilgili bir probleminiz varsa retinoller, niasinamidler, C vitaminleri ya da daha ileri bakım ürünleri kullanılabilir. Ama bunun, yaşa ya da cilt tipine uygun olup olmadığını değerlendirerek, bir dermatologla birlikte karar verilmesi daha uygun olur" diyen Prof. Dr. Sıla Şeremet, birçok ürünün aynı anda kullanılmasının doğru olmadığını, başkasına iyi gelenin herkese iyi geleceği düşüncesinden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Sıla Şeremet, "Eğer bir cilt sorunu varsa ve temel cilt bakımından daha ileri bir şeyler kullanılması isteniyorsa, bu konuda mutlaka bir dermatolog görüşü alınmalıdır" dedi.

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"DOLGU YAPILIRKEN HANGİ MALZEMENİN KULLANILACAĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Sıla Şeremet, cilt işlemi yaptırmaya karar veren hastaların nelere dikkat etmesi gerektiğini ise şu sözlerle özetledi: "Bu konuda en önemlisi doktorun yönlendirmesiyle işlemin yapılması. Hastaların ayrıntılı olarak ne yapılacağı ve nasıl bir madde kullanılacağını öğrenmeleri gerekiyor. Özellikle dolgu yapılırken hangi malzemenin kullanılacağı çok önemli. Doktorlar bu bilgileri hastayla paylaşmaktan çekinmez. Ama ucuza işlem yapan, malzemenin ne olduğunu söylemekten kaçınan, hastanın hızlıca karar vermesi için baskı yapan kişilerden ve ortamlardan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca işlemlerde kullanılan malzemelerin paketi hastanın yanında açılmalıdır. Hatta ürünlerin barkodu hastaya verilmelidir."

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
botoks cilt sağlığı dudak dolgusu estetik bağımlılığı
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