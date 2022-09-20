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Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'dan Putin'i kızdıracak karar! Kapıları kapattılar

20.09.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım geldi. Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya ortak kararla artık Rus vatandaşlarına Schengen vizesi vermeyecek.

Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'dan Putin'i kızdıracak karar! Kapıları kapattılar

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Batı, yeni yaptırımlarını uygulamaya koymaya devam ediyor. Son uygulanan yaptırım kararına göre Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya artık Rus vatandaşlarına Schengen vizesi vermeyecek.

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UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AB, geçen hafta Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını 12 Eylül'den itibaren askıya alma konusunda uzlaşıya varmıştı. Ardından 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rus vatandaşlarına vize vermeyi tümüyle durduracaklarını duyurmuştu.
Uygulama, dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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VİZE ALMALARI ZORLAŞACAK

Diğer AB ülkelerine girişte de Rus vatandaşları için kurallar, artık genel koşullardan ibaret olacak. Rus vatandaşlarının vize alması zorlaşacak, başvurularda daha fazla belge istenmesi, vize işlemlerinin daha uzun sürmesi ve başvuru ücretlerinin artması söz konusu olabilecek.

Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı ülkeler, bir süredir bu fikri destekliyordu ancak Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyor, bunun yerine sadece kontrollerin sıkılaştırılmasını istiyordu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Vize Rusya Ukrayna
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