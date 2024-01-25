Estradiol nedir, Estradiol ne demek? Estradiol kaç olmalı? Estradiol yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri, belirtileri

Östradiol olarak da adlandırılan bu hormon, insan ve memeliler ile birlikte omurgalı ve eklembacaklı hayvanlarda görülür. Dişi canlılarda, ikincil cinsiyet özellikleri gösterilmesinde rol oynar. İnsan bedenindeki üreme organlarının gelişmesi, meme ve kalçanın büyümesi, kemik yapısındaki sağlamlık gibi durumlara etki eder.

Kadınlarda yumurtalarda salgılanan estradiol hormonu karaciğer, beyin, böbreküstü bezleri, yağ dokusu ve memelerde kolestrol ile sentezlenebilir. Âdet dönemi ile yükselen estradiol seviyesi, menopoz dönemi itibari ile düşüşe geçerek bir süre sonra üretilmez hâle gelir. Üreme sağlığı açısından oldukça önemli bir hormon olan estradiol günümüzde sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

Estradiol nedir?

Estradiol, dişi canlılarda doğal olarak üretilen üç östrojen hormonundan birine verilen isimdir. Erkekler de ve kadınlar da estradiol salgılar, ancak kadınlarda hormon seviyeleri erkeklere oranla çok daha yüksektir. Estradiol dişi bedenindeki yağ dağılımını düzenlemektedir. Bu hormonun görevi üreme sistemini korumaktır.

Regl döneminde artan estradiol seviyeleri yumurtanın olgunlaşarak salınmasına, döllenmiş yumurtanın implante olmasına izin vermek için de uterus astarının kalınlaşmasını sağlar. Yumurtalıklarda salgılanan bir hormondur. Kadınlarda yaş ilerledikçe düşer, menopoz sürecinde iyice azalır. Erkek bedenindeki etkileri ise; kemiklerde faydalıdır, nitrik oksit üretimine, beyin fonksiyonuna yardımcı olur.

Salgılanan estrodiol seviyeleri yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterir. Doğurganlık dönemlerinde yüksek miktarda E2 salgılanır. Menopoz döneminden sonra estradiol seviyeleri neredeyse sıfıra yakındır. Estradiol için normal seviyeler şöyledir:

Menopoz öncesi kadınlar için 30-400 pg / mL

Menopoz sonra kadınlar için 0-30 pg / mL

Erkekler için 10 - 50 pg / mL

Normal değerler, testin gerçekleştirildiği laboratuvara bağlı olarak değişebilir. Bazı laboratuvarlarda farklı ölçüm sistemleri kullanılır veya farklı numuneler ile test edilir. Bu nedenle test sonuçları ile ilgili bir doktora danışılması önerilir.

Estradiol yüksekliği nedenleri nelerdir?

Estradiol hormonun normalden daha fazla salgılanması, yumurtalıklarda aşırı hormon üretimine neden olan bir sorundan kaynaklanır. Estradiol oranı, endometriozis ve kadın üreme organında meydana gelen kanserler de dahil olmak üzere birçok jinekolojik sağlık sorununda artabilir. Estradiol yüksekliğine neden olabilecek bazı durumlar şunlardır:

Yumurtalıklarda veya testislerde tümörler,

Böbreküstü bezi tümörleri,

Meme kanseri,

Jinekomasti adı verilen erkeklerde meme büyümesi,

Hipertiroidizm, tiroid bezinin aşırı çalışması,

Gebelik,

Karaciğer sirozu veya ciddi karaciğer hastalıklarıdır.

Estradiol düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Estrodiol hormonunun normal seviyelerin altında seyretmesi, yumurtalıkların düzgün çalışmadığı anlamına gelir. Normal seviyelerden daha düşük estradiol hormonuna neden olan durumlar şunlardır:

Menopoz

Turner sendromu

Yumurtalık yetmezliği veya erken menopoz

Estradiol yüksekliği belirtileri nelerdir?

Kandaki estradiol değerleri, endometriozis ve kadın üreme organlarında oluşan kanserler de dahil olmak üzere pek çok jinekolojik sağlık sorununda artabilir. Estradiol yüksekliğine neden olabilecek bazı durumlar şunlardır:

Yumurtalıklarda veya testislerde tümörler,

Böbreküstü bezi tümörleri,

Meme kanseri,

Jinekomasti adı verilen erkeklerde meme büyümesi,

Hipertiroidizm, tiroid bezinin aşırı çalışması,

Gebelik,

Karaciğer sirozu veya ciddi karaciğer hastalıklarıdır.

Estradiol düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Ergenlik öncesindeki çocuklar ve menopoza yaklaşan kadınların düşük östrojenle ilgili semptomlar yaşama olasılığı daha fazladır. Düşük östrojen ve estradiol seviyeleri nedeniyle görülebilecek semptomlar şu şekildedir:

Yorgunluk,

Zayıflık,

Depresyon hâli,

Dikkat ve odaklanma sorunları,

Sıcak basmaları,

Sık idrar yolu enfeksiyonları,

Vajinal kayganlık nedeniyle cinsel ilişki sırasında ağrı,

Düzensiz adet dönemleri.





