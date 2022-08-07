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  4. Et fiyatlarındaki yüzde 25 indirimin ardından Bakan Kirişci'den açıklama! "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş..."

Et fiyatlarındaki yüzde 25 indirimin ardından Bakan Kirişci'den açıklama! "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş..."

07.08.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır” dedi.

Et fiyatlarındaki yüzde 25 indirimin ardından Bakan Kirişci'den açıklama! "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş..."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Et ve Süt Kurumu marifetiyle küçükbaş hayvan etinde %25’lik bir indirime gittiğimizi açıklamıştık. Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır. İstismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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