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Et ile bulgurun birleştiği lezzet "borani"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen tarihi Şanlıurfa'da, özel günlerin vazgeçilmez yemeği "borani"nin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çaba harcanıyor

MÜSLÜM ETGÜ - Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen tarihi Şanlıurfa'da özel günlerin vazgeçilmez yemeği olan ve giderek unutulmaya başlanan "Urfa pencer (pazı) boranisi" gelecek nesillere de aktarılmak isteniyor.

Ünü ülke sınırlarını aşan ve lezzetleriyle adından övgüyle söz ettiren Şanlıurfa'da, Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillenen "Urfa pencer (pazı) boranisi" lezzetiyle midelere, görüntüsüyle de göze hitap eden önemli yemekler arasında yer alıyor.

Tarihi kentte özellikle kış aylarında genelde misafirler için hazırlanan "borani" kuşbaşı et, pazı, nohut ve soya fasulyesi pişirildikten sonra yağda kızartılan bulgur köftesi ilave edilerek sarımsaklı yoğurtla sunumu yapılan etli yemek çeşitleri arasında önemli bir lezzet olarak dikkati çekiyor.

Hazırlanması zahmetli olduğu için yapımı giderek azalan ancak evlerde kadınların bir araya gelip özel günlerde pişirdiği boraninin gelecek nesillere aktarılması için de bazı çalışmalar yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince başlatılan çalışma kapsamında kentin unutulmaya yüz tutmaya başlayan yöresel yemekleri usta kadınlar tarafından Hamarat Eller Çarşısı'nda günlük hazırlanarak Şanlıurfalılara ve kente gelen misafirlerin beğenisine sunuluyor.

- Tarihi kentin yemek kültürü de geçmişe dayanıyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip kentte yemek kültürünün de bu kadar eski olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hamarat Eller Çarşısı'nda unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ve tatlıları yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Özçınar, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa ateş ile etin buluştuğu ilk kent yerleşim yeri Göbeklitepe de bunun kanıtıdır. Birçok medeniyete başkentlik yapmış Şanlıurfa önemli damak tatlarına da sahiptir. Belediyeye ait bu çarşımızda her gün farklı bir yemek yaparak yöresel tatlarımızı yaşatmaya gayret ediyoruz. Borani yemeğinin de tanıtımı için büyük bir çaba harcıyoruz. Kaybolmaması ve tanıtımı için kente gelen yerli yabancı turistlerin beğenisine sunuyoruz. Amacımız yöresel yemeklerimizi gelecek nesillere aktarmaktır."

Vatandaşlardan Gülşen Topuzşener borani yemeğini çok beğendiğini ancak yapımının zahmetli olduğunu söyledi.

Boraninin Türkiye'nin her yerinde yapılabilecek çok lezzetli bir yemek olduğunu anlatan Topuzşener, "Malzemeleri her yerde bulunabilen ve sunumu çok özel bir yemek türümüzdür. Şanlıurfa yemekleri arasında ilk sıralara koyabileceğimiz boranı özellikle misafirlere ikram edilen önemli bir yemeğimizdir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
"borani" Şanlıurfa zengin mutfağı

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