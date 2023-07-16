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  4. Et yiyor, zıplıyor, zehriyle bir insanı ölüme götürebiliyor... Bir ilde paniğe neden oldu!

Et yiyor, zıplıyor, zehriyle bir insanı ölüme götürebiliyor... Bir ilde paniğe neden oldu!

16.07.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir vatandaşın penceresinde fark ettiği etçil sarıkız örümceği paniğe neden oldu. Etçil sarıkız örümceği ev sakinlerini korkuttu. Et yiyen örümcek olarak bilinen ve Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen sarıkız örümceği, 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplıyor. Sarıkız örümceğinin zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtiliyor.

Elazığ'da Etçil sarıkız örümceği ev sakinlerini korkuttu. Karteldere köyünde bir vatandaş, penceresinin sinekliğindeki etçil sarıkız örümceğini görüntüledi. Eve girmeye çalışan örümcek, paniğe neden oldu.

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Vatandaş örümceği pencereden uzaklaştırdı.

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ET YİYEN ÖRÜMCEK: SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen sarıkız örümceği, et yiyen örümcek olarak biliniyor.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplıyor.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ sarıkız örümceği

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