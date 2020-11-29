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Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkentini ele geçirdi

29.11.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya ordusunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’nin kontrolündeki Tigray eyaletinin başkenti Mekelle’yi ele geçirdiğini belirtti.Etiyopya’da ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’ne (TPLF) yönelik operasyonu sona erdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya ordusunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’nin kontrolündeki Tigray eyaletinin başkenti Mekelle’yi ele geçirdiğini belirtti.
Etiyopya’da ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’ne (TPLF) yönelik operasyonu sona erdi. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle’nin ordu tarafından ele geçirildiğini söyledi. Ahmed, "Tigray bölgesindeki askeri operasyonları tamamladığımızı ve operasyonun sona erdiğini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Ordunun TPLF tarafından alıkonulan binlerce askeri serbest bıraktığını, havaalanı ve bölge ofislerinin kontrolünün ele geçirildiği belirten Ahmed, operasyonun halka gereken özenin gösterilerek yapıldığını ifade etti. Ahmed ayrıca, çatışmalar nedeniyle yıkıma uğrayan bölgelerin yeniden inşa edilmesi ve yerinden edilenlerin ülkeye dönmesi için çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Ne olmuştu?
Etiyopya Başbakanı Ahmed’in Haziran ayında korona virüs salgını nedeniyle seçimleri ertelemesinin ardından Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, hükümetin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş ve Etiyopya ordusunun Mekelle’deki karargahına saldırı düzenlemişti. Bunun üzerine Ahmed, 4 Kasım’da TPFL’ye yönelik operasyon başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan şiddet olayları nedeniyle en az 43 bin Etiyopyalının komşu ülke Sudan’a kaçtığı ifade edildi.

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