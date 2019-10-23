Etiyopya'da ünlü aktivist için destek gösterisi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da Oromo milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed ile hükümet arasında yaşanan kriz binlerce kişiyi sokağa döktü.

Muhalif medya organı Oromia Media Network'ün (OMN) kurucularından olan Muhammed'in sosyal medya takipçilerine can güvenliğinin olmadığını açıklaması sonrası binlerce Oromolu gösterilere başladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Oromiya eyaletinde binlerce kişi Muhammed'e destek için farklı bölgelerde sokaklara çıktı.

Muhammed'in başkent Addis Ababa'daki evinin önünde de yüzlerce kişinin toplandığı, Oromiya eyaletini başkente bağlayan bazı yolların güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı öğrenildi.

2016'da Oromiya'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde öne çıkan Muhammed, dün akşam devletin kendisine tahsis ettiği korumaların evinin etrafından çekildiğini ve artık can güvenliği olmadığını açıklamıştı.

Muhammed'in yönettiği OMN, Abiy Ahmed dönemine kadar yasaklı medya organlarından biriydi.

