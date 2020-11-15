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Etiyopya’da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 ölü

15.11.2020 19:25 | Son Güncelleme:
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Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya’da geçen Cumartesi gecesi silahlı kişiler tarafından bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.Etiyopya’da şiddet olayları artarak devam ediyor.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya’da geçen Cumartesi gecesi silahlı kişiler tarafından bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Etiyopya’da şiddet olayları artarak devam ediyor. Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya’nın kuzeybatısında yer alan Benishangul-Gumuz bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından geçen Cumartesi günü bir yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendiği ve saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Komisyon, yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirirken, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini dile getirdi. Komisyon, ayrıca bölgenin birçok noktasında benzer saldırılara dair haberler olduğunu ve insanların evlerini terk etmek zorunda bırakıldığını açıkladı.
Komisyon başkanı Daniel Bekele yaptığı açıklamada, Benishangul-Gumuz’da devam eden saldırıları durdurmak amacı ile bir strateji geliştirmek üzere bölge yetkilileri ve federal yetkililere birlikte çalışma çağrısında bulundu.
Etiyopya hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise, silahlı milislerin Eylül ayında aynı bölgede ez an 45 kişiyi katlettiği belirtilmişti.
Öte yandan Etiyopya hükümeti ile ülkenin kuzeyinde yer alan Tigray bölgesi arasında 12 gündür çatışmalar devam ediyor. Uzmanlar, çatışmanın diğer etnik grupları fazla özerklik için teşvik edebileceğini ifade ederek, güvenlik güçlerinin Tigray’e kaydırılmasının diğer bölgelerde güvenlik açığına neden olabileceğini belirtti.

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