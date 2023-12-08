Etkisine şaşıracaksınız: Sadece 2 dakikada tüm ödemlerinizden kurtulun!

Ödem atıcı tarifler doğal yollardan vücudunuzdaki su birikimini azaltabilir. Ancak, sürekli bir ödem sorununuz varsa veya şiddetli şişlikler yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Bu tarifler sadece destekleyici ve hafif ödem durumlarında yardımcı olabilir. Sağlıklı bir yaşam için dengeli bir beslenme ve düzenli egzersiz de önemlidir.

MALZEMELER:

1 avuç sapları ile beraber maydanoz

12-15 tane kiraz sapı

1 tutam mısır püskülü

3 su bardağı su

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Tüm malzemeleri sırasıyla orta boy bir tencereye alıyoruz. 2-3 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Daha sonra karışımı süzüyoruz. Bu ödem atıcı tarifi her gün 3 gün tüketecek şekilde günde 2 bardak tüketebilirsiniz.

Not: Hamileler bu tarifi yapamazlar.



