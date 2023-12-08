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    4. Etkisine şaşıracaksınız: Sadece 2 dakikada tüm ödemlerinizden kurtulun!

    Etkisine şaşıracaksınız: Sadece 2 dakikada tüm ödemlerinizden kurtulun!

    08.12.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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    Sağlığımız için önemli bir rol oynayan vücudumuzda, zaman zaman ödem denilen sıvı birikintileri oluşabilir. Ödem, genellikle fazla suyun vücut dokularında birikmesi sonucu oluşur ve şişlik, ağırlık hissi ve hatta rahatsızlık yaratabilir. Ancak, doğal yöntemlerle ödemi atmak mümkündür. İşte hızlıca ödem atmanızı sağlayan tarifin detayları...

    Ödem atıcı tarifler doğal yollardan vücudunuzdaki su birikimini azaltabilir. Ancak, sürekli bir ödem sorununuz varsa veya şiddetli şişlikler yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Bu tarifler sadece destekleyici ve hafif ödem durumlarında yardımcı olabilir. Sağlıklı bir yaşam için dengeli bir beslenme ve düzenli egzersiz de önemlidir.

    ödem toksin

    MALZEMELER:

    • 1 avuç sapları ile beraber maydanoz
    • 12-15 tane kiraz sapı
    • 1 tutam mısır püskülü
    • 3 su bardağı su

    ödem su

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
    Tüm malzemeleri sırasıyla orta boy bir tencereye alıyoruz. 2-3 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Daha sonra karışımı süzüyoruz. Bu ödem atıcı tarifi her gün 3 gün tüketecek şekilde günde 2 bardak tüketebilirsiniz.

    Not: Hamileler bu tarifi yapamazlar.

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    maydanoz ödem mısır püskülü faydaları kiraz sapı
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