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Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ü gri kategoride

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün Terörden Arananlar Listesi'nde olduğu tespit edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Lice ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen 4 teröristin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Doktor Ferhat" kod adlı Hamit Aydoğan, "Reşit" kod adlı Mehmet Reşat Tekin, "Merhas" kod adlı Müslüm Irmak ve "Aziz Ararat" kod adlı Mesut Aktaş olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin 300 bin lira ödülle arandığı kaydedildi.

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